女優の広瀬すずが、２０２７年のバスケットボール・ワールドカップの出場権をかけてアジア地区予選に臨む男子日本代表にエールを送った。２３年Ｗ杯以来、テレビ朝日系列の「スペシャル（ＳＰ）ブースター」を務めている広瀬が、当時の開催地だった沖縄サントリーアリーナで再び男子日本代表を応援する。今月２６日の中国戦、３月１日の韓国戦を前に「今回はどのような日本バスケを見せてもらえるのか、楽しみで仕方ないです」