スポーツ報知では日本代表メンバーを「ＷＢＣ連覇へ侍語る」と題して特集する。第６回は西武・源田壮亮内野手（３３）。初出場した前回の２３年大会では、１次ラウンドの韓国戦での帰塁時に右手小指を骨折するも志願して試合出場を続けた“侍魂を体現する男”。今大会を集大成と位置づけ強い覚悟で臨む名手は、かつて見た侍戦士たちのように、背中で魅せる。（取材・構成＝大中彩未）＊＊＊＊＊＊＊初出場と