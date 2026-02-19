◆フェブラリーＳ追い切り（２月１８日、栗東トレセン）今年最初のＪＲＡ・Ｇ１、第４３回フェブラリーＳ（２２日、東京）の追い切りが１８日、東西トレセンで行われた。チャンピオンズＣ制覇以来となるダブルハートボンドは、栗東・坂路を単走。またがった坂井が「完璧」と表現したほど抜群の動きに、最高のＧ評価がついた。世界に名を広めた名手が手応えを深めた。１４日のサウジＣでフォーエバーヤングとともに連覇を達成し