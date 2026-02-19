◆フェブラリーＳ追い切り（１８日・美浦トレセン）史上３頭目の連覇に向けて、コスタノヴァが上昇ムードだ。最終追い切りは美浦・Ｗコースで僚馬ライネリーベ（４歳１勝クラス）を３馬身追走、セブンメデュラスに２馬身先行する形の３頭併せ。最後は強めに追われ、２頭と併入でフィニッシュした。直線は鞍上の動きにやや反応が遅れたが、５ハロン６６秒７―１１秒５と時計面は申し分ない。根岸Ｓから連勝で制した昨年と比べ、