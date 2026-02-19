◆フェブラリーＳ追い切り（１８日・美浦トレセン）今年最初のＪＲＡ・Ｇ１、第４３回フェブラリーＳ（２２日、東京）の追い切りが１８日、東西トレセンで行われた。美浦ではシックスペンスがＷコースを軽快に追走併入。初タッグの戸崎が好感触を得た。定年を１週間後に控える国枝調教師のラストＧ１。シックスペンスと初コンビを組む戸崎が、指揮官への感謝を胸に今年最初のビッグタイトルをつかみにいく。最終追い切りは新