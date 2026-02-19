◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子団体追い抜きで堀川桃香（２２）＝富士急＝がオランダと大接戦となった準決勝までの２レースを任され、自身初となる銅メダルを獲得した。母・智子さん（５２）がこの種目に懸けた思いの強さを証言した。堀川は前回北京大会の５０００メートルが五輪初出場だった。当時は１８歳の高校生。北海道・大樹町で酪農を営む実家が大好きで