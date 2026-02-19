TBSは19日、4月期の日曜劇場枠（毎週日曜 後9：00）で放送する堤真一主演の『ＧＩＦＴ』で、安田顕と吉瀬美智子の出演が決まったと発表した。安田は“今を輝く最強”、吉瀬は“低迷期の弱小”のチームを率いる正反対のヘッドコーチを演じる。【場面写真】天才“すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者を演じる堤真一本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しな