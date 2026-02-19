歌手で俳優の木村拓哉が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演する。濃すぎるトーク内容の連続に、掘り下げるには時間が足りない…とのことで番組史上初、3週ぶち抜きでの放送が決定した。【写真】女性タレントたちに囲まれる木村拓哉同番組には2回目の出演となるが、登場するやいなや、スーパースターの再来場に色めき立つ指原莉乃やいとうあさこらスタジオの女性陣。｢どうし