俳優・土屋太鳳が主演する映画『マッチング TRUE LOVE』（今年公開）において、土屋、Snow Manの佐久間大介をとりまく追加キャストに、韓国出身の俳優クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴の出演が決定した。このほどメインキャストが登場するウルトラティザービジュアルが公開された。【動画】佐久間大介、レゴブロックのクリエイティブフレンドに原作・脚本・監督は前作に続き内田英治氏が務める今作は、マッチングアプリで始ま