首都圏・近畿圏の通勤の主流はいまでも電車です。かつての日本人サラリーマンは今をはるかに上回る猛烈な満員電車に毎日乗っていたのです。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真で見る】あまりの乗車率に車両の窓が割れることも通勤ラッシュのピーク朝8時。ホームに鳴り響く発車ベル。扉が閉まる寸前まで押し込まれる乗客たち…。東京の通勤ラッシュは、いつから始まったのでしょうか。その原点は、戦後復興が本格化した19