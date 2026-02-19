ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督が20日（日本時間21日）に行われるカブス戦に村上宗隆内野手（26）を出場させる意向を示した。指揮官はカブス戦について出場選手については「まだ調整中」としながらも「WBC関連の選手たちをサポートしたい」と、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する選手たちを起用するとした。その中には「村上も入ります」と出場させることを明言した。