ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表は前回女王のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スキップの吉村紗也香（34）は「なかなか試合を通してアイスを読むのが難しくて、なかなかアジャストして投げることができずに、なかな