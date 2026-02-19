◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が素直な思いを口にしました。決勝で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」で銀メダルを獲得しました。日本勢でこの種目でメダルを取ったのは初となります。「確かに、そこまで考えてなかったですが