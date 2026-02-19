2月18日発売の2枚のシングルに注目が集まった。1つは、なにわ男子の『HARD WORK』、そしてもう1つが、M!LKの『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』だ。両者が同じ日にシングルをリリースするということで、フラゲ日にあたる2月17日からCDショップには多くのファンの姿が見られた。 （関連：なにわ男子＆M!LK、同日発売シングルに集まる注目交流深い両グループの魅力が詰まった“愛情”あふれる2曲に） 今一度おさ