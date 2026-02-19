中森明菜が2月13日、東京、大阪、愛知の3都市をめぐるライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の開催を発表した。ホールでの中森の歌唱姿は、2006年に全7都市8公演が行われた『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ～The Last Destination～』以来、20年ぶりとなる。中森本人がステージ演出やセットリストのプランニングにも参加することも伝えられ、ファンのみならず音楽リスナーにとっ