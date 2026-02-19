井端監督と話すダルビッシュ。今キャンプでは、3投手の成長ぶりを感じ取った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext侍ジャパンのアドバイザーを務めているダルビッシュ有が2月18日、今キャンプに参加している3投手の成長ぶりを絶賛した。2023年のWBCに、ダルビッシュは選手として参加した。当時ともに戦った宮城大弥、伊藤大海、郄橋宏斗の3投手の“現在地”についてこう語っている。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿