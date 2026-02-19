グラビアアイドル村雨芙美（25）が18日までにインスタグラムを更新。同じくグラビアアイドルの白川愛梨（26）、平井こと（26）、水湊まり花と鳥取を旅行したことを報告した。村雨は「白川愛梨ちゃん、平井ことちゃん、水湊まり花ちゃんと鳥取旅行」と報告し、おそろいの浴衣を着た集合写真と、料理の写真を投稿した。さらに「お腹いっぱいになるまで蟹料理が食べて、あったかい温泉に浸かって、すごく楽しかった」と感想をつづった