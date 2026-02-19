◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日カーリング女子1次リーグ日本3−9英国（2026年2月18日コルティナ・カーリング競技場）1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第8戦で英国（同6位）に3−9で敗れ、1勝7敗となった。3−8で迎えた第8エンドに1点スチールされ、コンシードを宣言した。「決勝Tなくなってしまって、準決勝、決勝の気持ちで戦おう」（小野寺）と気合を入れて臨んだ一