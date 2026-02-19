◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード 女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得しましたが、競技終了後には涙を流しました。初出場の19歳、深田茉莉選手が87.83点でトップに立つと、追いかける村瀬選手は最後のランでこん身のルーティンを披露し85.80点をマーク。惜しくもトップに届かず銅メダルとなりました。今大会はビッ