アイドルグループSTU48の工藤理子（23）が18日までに、インスタグラムを更新。ランジェリー姿の動画を投稿した。工藤は「くねくね」とコメントし、白いランジェリー姿の動画をアップ。両手を上げ、身体を左右に動かす様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「ワァーーーオ」「かなりエロいぞ」「抜群BODY」とコメントが寄せられている。