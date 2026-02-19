今日19日(木)の最高気温は昨日18日より低く、この時期らしい寒さとなる所が多いでしょう。花粉の飛散量は東北から中国、四国で「少ない」見込みです。一方、九州では3月並みの暖かさとなり、福岡などで「やや多く」飛ぶでしょう。3連休は全国的に気温が上昇し、花粉の飛散量が急増する予想です。花粉症の方は万全な対策をなさってください。今日19日はこの時期らしい寒さ花粉の飛散量は少ない所が多い今日19日(木)の最高気温は昨