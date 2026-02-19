ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得し、笑顔を見せる深田茉莉＝18日、イタリア・リビーニョ（共同）スノーボードで最後の種目となった18日のスロープスタイルでも、女子の深田が金メダルを奪うなどメダルラッシュ。今大会で9個を稼いで、1大会のメダル数最多を更新した日本選手団に大きく貢献した。男子ビッグエアの木村葵来（ムラサキスポーツ）の金メダル第1号に始まり、男子ハ