圧倒的な練習量を誇る「努力の天才」が世界で輝いた。１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子スロープスタイルで銀メダルを獲得した長谷川帝勝（たいが）選手（２０）。今大会好調が続くスノーボード界の歴史に新たな一ページを刻んだ。（塚本康平）愛知県岩倉市出身。名前の由来はプロゴルファーのタイガー・ウッズ選手。「強く、何事もトップを目指してほしい」との願いが込められた。スノボ好