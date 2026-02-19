男子500メートル準々決勝滑走する吉永一貴（左）＝ミラノ（共同）18日のショートトラック男子500メートルで吉永一貴（トヨタ自動車）は準々決勝4組4着で敗退した。デュボワ（カナダ）が優勝した。女子3000メートルリレーの日本は中島未莉、渡辺碧（ともにトヨタ自動車）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、金井莉佳（日大）で臨んだ5〜8位決定戦で2着となり全体6位だった。韓国が2大会ぶり7度目の優勝を果たした。（共