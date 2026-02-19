ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表は前回女王のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗となった。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！最終戦を前にサードの小野寺佳歩（34）は「決勝トーナメントがなくなってしまって、今回あとラスト2試合残ってる中で本当に準々決勝決