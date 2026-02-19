NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5009.50（+103.60+2.11%） 金４月限は急反発。時間外取引は、ドル高や地政学的リスクに対する懸念が後退したことを受けて売り優勢となった。ただ米国とイランの協議に隔たりが残っていることから押し目を買われた。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、米耐久財受注の減少などを受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS