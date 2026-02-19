◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日女子3000メートルリレー（2026年2月18日ミラノ・アイススケートアリーナ）B決勝（5〜8位決定戦）に回った日本は中島未莉（22＝トヨタ自動車）、金井莉佳（20＝日大）、渡辺碧（26＝トヨタ自動車）、長森遥南（23＝アリエ・シャルパンティエ）の4人で臨み、4分11秒385で2着に入って全体6位となった。金井が1走を務め、中島のところで順位を上げる展開の中、米国が転倒。渡辺が巻き込ま