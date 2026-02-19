【坂井に聞く】――G1初勝利の前走を振り返って。「新馬からコンビを組ませてもらったダブルハートボンドとG1を勝ててうれしかった。着差はわずかだったが勝ち切れたことに大きな意味があった」――牝馬でもダートで活躍できる要因は？「ダート馬としてはきゃしゃで牝馬らしいところはあるけど、牝馬らしくいいスピードがあって、フットワークもいい。並んだ時に前に出る勝負根性も凄くあるのかなと思う」――東京マイ