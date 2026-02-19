©ABCテレビ 昨年７月に結婚発表したお笑いコンビ「コットン」のきょんが、妻でタレントのまつきりなとの馴れ初めを明かした。放送作家のためにセットした飲み会で、ともにスナック好きとわかり、意気投合したという二人。しかしその時、まつきには交際直前の実業家がいて…。きょんがまつきのハートを射止めることが出来たワケは……！？ 【TVer】関西の離婚歴がある男女に「離婚の原因」を余談調査！「○○を盗まれ