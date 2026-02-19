火災が発生し男性が敷地内で死亡しているのが見つかった事件で、現場検証が行われた住宅＝17日、広島県東広島市（車のナンバープレートにぼかしを入れています）広島県東広島市の住宅で火災が発生し、住人の夫婦が殺傷された放火殺人事件で、現場から逃れた50代の妻が事件直後「家の包丁で脅された」と警察に通報していたことが19日、妻を保護した住民への取材で分かった。妻は保護した住民宅から電話で通報。隣でやりとりを聞