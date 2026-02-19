日本―英国第1エンドを終え、言葉を交わす吉村（右端）ら日本チーム＝コルティナダンペッツォ（共同）18日のカーリング1次リーグで女子は既に敗退が決まっている日本のフォルティウスが英国に3―9で敗れ1勝7敗となった。日本は第2エンドに3点を奪われ、その後も失点を重ねた。英国は4勝4敗。スイスはデンマークを下し、6勝2敗で準決勝進出が決定。スウェーデンは7勝2敗とし、1位通過を決めた。カナダは5勝目（3敗）。男子