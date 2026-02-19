この期に及んで慌てる必要は何もない。7歳初戦のウィルソンテソーロはいつもと同じ最終メニューを粛々とこなした。Wコースで6F83秒6〜1F12秒1（いっぱい）。3馬身前を行くグロバーテソーロ（5歳3勝クラス）を目標に内に入り、半馬身まで迫った。確かに馬なりのパートナーの方が手応えは良かったが、百戦錬磨の強豪は“本番がいつか”を悟っている。高木師は「（2週前あたりまでは）先に気持ちの方が盛り上がってきて、体の方が