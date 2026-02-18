「アンユーズド（UNUSED）」が、アーカイヴ展示販売会「UNUSED MUSEUM 〜ARCHIVE COLLECTION in ZOZOUSED〜」をゾゾタウン（ZOZOTOWN）内のブランド古着セレクトショップ「ゾゾユーズド（ZOZOUSED）」で開催する。2月26日正午から3月8日までの期間、数量限定で販売する。【画像をもっと見る】同展では、2019年から2024年にかけて発売したアーカイヴアイテム150点以上を用意。モヘアニットカーディガン（3万6960円）やナイロン