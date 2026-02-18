ブックオフグループホールディングスが、伊藤忠商事と資本業務提携契約を締結した。今回の資本提携により伊藤忠商事は、ブックオフグループホールディングスの株式87万9000株を同社の株主である小学館、集英社、講談社から取得。議決権所有割合は5.01%で取得金額は非公開。【画像をもっと見る】ブックオフグループホールディングスは、1990年から「本」のリユースを祖業として全国に店舗網を拡大。リユースの価値を押し上げて