ロッテとDeNAの練習試合は小島、石田裕が先発。日本ハムは中日との練習試合に臨む。オリックスはドラフト5位の高谷ら新人3投手が、初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板予定。巨人は18日に休日返上で練習した2年目の石塚の動きに注目。阪神は大山の仕上がりが早く、例年以上に柵越え本数も多い。ヤクルトは6勤の第3クール最終日。ソフトバンクは紅白戦で松本晴と尾形が先発し、栗原が捕手で出場予定だ。