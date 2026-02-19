長嶋さんが宮崎キャンプを訪れたのは、18年が最後だった。巨人の練習が休養日だった2月10日。サンマリン宮崎で「巨人―ホークスOB戦」が行われた。金田正一、王貞治、張本勲、江川卓、松井秀喜、当時監督だった高橋由伸らそうそうたるメンバーがそろった。総監督を務めたのが長嶋さん。03年のアテネ五輪最終予選以来15年ぶりの“指揮”を「しばらくぶりにベンチに入ってね。試合を見ながら選手の元気な姿を見ていると、やっぱ