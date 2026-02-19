G大阪のDF中谷が19日にホームで戦う浦項（韓国）とのACL2決勝トーナメント1回戦第2戦を、今季のターニングポイントに位置づけた。敵地での第1戦はドロー。「かなり大事な試合になる」と強調した。チームはFW宇佐美やDF福岡ら負傷者が続出。90分間での勝利がなく、公式戦3試合で1得点と苦しんでいる。大会優勝の夢には勝利が必須。底力を見せ、主力欠場のビハインドを跳ね返す。