◇練習試合ロッテ4−2広島（2026年2月18日コザ）ロッテは社会人出身の新人右腕2人が対外試合デビューした。ドラフト7位の大聖（Honda鈴鹿）は6回に登板し、先頭の渡辺に左翼線二塁打も「ヤバいなとは思いましたけど、まあ、そういうもんだな」と気持ちを切り替えて1回を1安打無失点。8回に登板した同5位の冨士（日本通運）は先頭・平川にソロを浴びるなど1回2安打1失点に「緊張しましたし、力が入って高めにボールがい