◇練習試合ロッテ4−2広島（2026年2月18日コザ）【辻発彦視点】広島―ロッテの対戦。2人の“新戦力”が目を引いた。まずは広島のドラフト1位。試合前、新井監督を取材すると名前が挙がったのが平川だった。「凄くいいです。足が速いし肩も強い。いいバッティングしますよ」。第3打席は引っかけ気味の打球が右前に抜けた安打だったが、第4打席の一発は見事な当たりだった。自然体の構えから、パワーではなくスイングスピ