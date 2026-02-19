◇練習試合ヤクルト3−8DeNA（2026年2月18日宜野湾）師弟による「イケトラ」コンビへ、確かな前進だ。育成ながら1軍キャンプに抜てきされているヤクルト・広沢が、DeNAとの練習試合の9回に登板。最速155キロの力のある直球で押し込み打者3人を完全に斬った。「ちゃんと3人で抑えられたので、結果という部分ではいいのかなと思います」。前回12日の中日との練習試合（北谷）は1回3安打1四球1失点だっただけに「1軍という