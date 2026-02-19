左ふくらはぎ肉離れでWBCの出場を辞退した西武の平良が、ライブBPに登板。打者4人に32球を投げ最速148キロで安打性は7本も「（ケガは）ほぼ治ったと思っている。投げたいコースには投げられた」と振り返った。その後はブルペンでも約50球を投げ込み、最速は154キロ。「球速も変わらなかった。（スタミナは）大丈夫」と開幕に間に合うことを強調した。