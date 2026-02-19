【馬券のツボ】≪ここが買い≫“ダートの鬼”坂井はチャンピオンズC通算【3・0・1・0】。フェブラリーSは23年のみだが、レモンポップで優勝。JRAダートG1は5戦4勝＝勝率80％で、馬券圏外が一度もない。≪ここが心配≫牝馬はこれまで00年ゴールドティアラの2着が最高着順。01年トゥザヴィクトリー（3着）、22年ソダシ（3着）でも勝てなかったレース史は重い。