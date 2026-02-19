◇練習試合広島2−4ロッテ（2026年2月18日コザ）途中出場でのチャンスを逃さなかった。ロッテ・井上が、“移籍1号”だ。広島との練習試合で4回から一塁に入ると、直後の5回2死一塁から森のチェンジアップを左中間の芝生席に運んだ。「打った瞬間に行ったなと思いました。途中からの出場で代打のような気持ちで打席に入った。2死一塁でしたし、何とか長打が欲しいという場面で長打が出たので良かった」昨年12月の現役ド