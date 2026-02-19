◇練習試合ヤクルト3−8DeNA（2026年2月18日宜野湾）ヤクルトは故障者が続出する内野陣で、6年目の赤羽が「4番・二塁」で出場。3打席連続三振の後、8回2死一、三塁で右前適時打を放ち「3三振してたんで、何とか結果を出そうと」と振り返った。内野では内山、ドラフト1位の松下（法大）、同6位の石井（NTT東日本）に加えて左内腹斜筋肉離れの山田も2軍の西都へ合流。池山監督は「ケガ人はリハビリ。まずしっかり治しても