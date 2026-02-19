26年のJRA・G1開幕戦「第43回フェブラリーステークス」の最終追い切りが18日、東西トレセンで行われた。昨年12月のチャンピオンズカップからG1連勝を狙う紅一点ダブルハートボンドは、坂井瑠星（28）を背に栗東坂路で完璧デモ。当レースがG1に昇格した97年以降、初めてとなる牝馬Vに向けて万全の仕上がりをアピールした。威風堂々。紅一点ダブルハートボンドが坂路のど真ん中を真一文字に駆け上がった。その背中には、15日未