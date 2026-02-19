【バンコク共同】タイのシーハサック外相は18日、東南アジア諸国連合（ASEAN）へのミャンマーの本格的な復帰を支援する考えを表明した。ミャンマー軍事政権が外相に任命したタンスエ氏とタイ南部プーケットで会談後、記者団に語った。ミャンマー軍政はASEANの会議への出席制限を受けている。ミャンマー軍政の選挙管理委員会は3日、昨年末から今年1月にかけて実施した総選挙で親軍勢力が圧勝したと公式に発表。選挙結果を国際社