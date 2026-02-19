◇練習試合DeNA8−3ヤクルト（2026年2月18日宜野湾）DeNAの新主将の筒香が「2番・三塁」で今季対外試合初出場。初回無死一塁から左腕・坂本の直球を先制の左中間二塁打とした。3球目を今季初スイングで長打とし「球の見え方も含め順調かなと思います。プロとしてサバイバルを生き残る」。4回まで出場し3打数1安打で守備も無難にこなした。相川新監督は今季1番・牧、2番・筒香の攻撃的打順について「十分にある。得点を