丹沢の丘陵地を走り続ける「バックヤードウルトラ」（昨年の大会から）６７０６メートルを１時間以内に走るノックアウト方式のランニングレース「バックヤードウルトラ」の神奈川大会が２１日から、はだの丹沢クライミングパーク（秦野市戸川）一帯で行われる。昨年に続く２回目の開催。レースは毎時０分にスタートし、往復約２．２３キロのコースを３往復する。これを１時間以内に走れないと失格となり、最後の１人になるまで