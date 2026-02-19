ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが18日（日本時間19日）に行われ、既に敗退が決まっている日本（フォルティウス）は英国に3-9で敗れ、通算1勝7敗となった。1次リーグ敗退から一夜明け、日本がショックを振り払って勝負のアイスに立った。2022年北京で金とはいえ当時のメンバー1人の英国に屈し、5試合ぶりの勝利には届かず。スキップ・吉村紗也香らフォルティウスのメンバーが肩を落と