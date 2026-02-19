米大リーグ公式サイトが１８日（日本時間１９日）、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場２０の国と地域のキープレーヤーを一人ずつ選出。日本代表はソフトバンクの近藤健介外野手を選んだ。「大谷や山本のような世界的名声はないし、村上や岡本のようにメジャーと契約していないが、近藤は２０２４年の日本シリーズでパワー以外のあらゆる面で大谷に匹敵する、９安打（チーム２位タイ）、８四球（